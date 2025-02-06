شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أماكن شاغرة للأجانب فى قائمة الزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت قائمة فريق الزمالك بها 3 أماكن شاغرة لضم لاعبين أجانب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل سامسون، والاستقرار على رفع اسم حمزة المثلوثى من القائمة، بخلاف كونراد ميشالاك الذى تم تجميده فنيا.

ورحل سامسون عن الزمالك فى نوفمبر الماضى بعد التوصل لاتفاق رسمى لفسخ عقده بالتراضى مع الفريق، لعدم قناعة المدير الفنى وقتها بإمكانيات اللاعب.

وفيما يخص المثلوثى فقد تم الاستقرار على رفع اسمه من القائمة الأفريقية بعد إصابته بالرباط الصليبى والتى تغيبه لنهاية الموسم.

والمكان الأخير والخاص بكونراد ميشالاك، والذى تم تجميده من جانب الجهاز الفنى، وعدم الاعتماد عليه فى المباريات لعدم الاقتناع بمستواه مع الفريق.

وتضم قائمة الزمالك في اللاعبين الأجانب التونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمود بنتايج فيحين أن الائحة تمنح كل نادٍ تسجيل 5 لاعبين في قائمة الأجانب بالإضافة غلي لاعبين أجانب تحت السن.