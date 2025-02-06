شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن حكام مباريات اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدورى "دورى nile" بين سيراميكا وفاركو، غزل المحلة ومودرن سبورت، الأهلى وبتروجت.

سيراميكا وفاركو

يدير المباراة الحكم السيد شعبان ويعاونه هشام دسوقى ومحمود عبد السميع مساعدين، وأحمد حمدى حكم رابع، علاء صبرى حكم لتقنية الفيديو ويساعده محمد الغازى.

غزل المحلة ومودرن سبورت

يدير المباراة الحكم محمد معروف ويعاونه مصطفى حسين وحاتم علام مساعدين، ومحمد إبراهيم دسوقى حكم رابع، محمود بسيونى حكم لتقنية الفيديو وتساعده يارا عاطف.

الأهلى وبتروجت

يدير المباراة الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه محمد مجدى سليمان ومحمد محمود لطفى مساعدين، ومحمود منصور حكم رابع، محمد الشناوى حكم لتقنية الفيديو ويساعده أحمد جابر.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.