شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام على معلول بعد قرار الاستمرار مع الأهلى لنهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على قصة استمرار التونسى على معلول لاعب الأهلى فى صفوف القلعة الحمراء، بعد قرار الإدارة الذى تم اتخاذه أمس الأربعاء باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده فى النادى ورفض توجيه الشكر للاعب، تقديراً لدوره الكبير وإسهاماته مع الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

وانضم على معلول للأهلى فى صيف 2016 وقضى قرابة 9 سنوات فى القلعة الحمراء حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات، وصنع اسما بارزا كأهم محترف فى تاريخ الأهلى مساهما مع الجيل الحالي في تحقيق العديد من الألقاب.

وجاءت أرقام علي معلول مع الأهلي كالتالي..

حقق 21 بطولة مع الأهلي.. 6 ألقاب الدوري المصري، 4 كأس مصر، 5 كأس سوبر مصري، 4 دوري أبطال إفريقيا، 2 كأس السوبر الإفريقي.

حصل على 3 ميداليات برونزية مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ترشح علي معلول لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية مع الأهلي في عامي 2019 و2023.

علي معلول ثاني هدافي الأهلي الأجانب في تاريخ الدوري برصيد 35 هدفًا بالتساوي مع الأنجولي فلافيو وخلف المتصدر أحمد فيليكس

لعب: 290 مباراة

عدد المساهمات التهديفية: 132

عدد الأهداف: 53

عدد التمريرات الحاسمة: 79

سجل في الدوري: 35

صنع في الدوري: 40

سجل في البطولات الأفريقية: 11

صنع في البطولات الأفريقية: 28

سجل في كأس مصر: 2

صنع في كأس مصر: 6

سجل في كأس السوبر: 1

صنع في كأس السوبر: 2

سجل في كأس العالم للأندية: 3

صنع في كأس العالم للأندية: 3

سجل في البطولة العربية: 1