شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الوهاب: انتظروا استاد القاهرة فى ثوب جديد بقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولى أن الملعب الرئيسى لكرة القدم سوف يكون جاهزا لاستضافة مواجهة الأهلى والزمالك المحدد لها 22 فبراير الجارى فى الجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري.

كانت الهيئة العامة لاستاد القاهرة قد أعلنت غلق الملعب الرئيسى لكرة القدم خلال الفترة من 1 حتى 16 فبراير المقبل، وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال صيانة المضمار الخارجى للملعب الرئيسى (التراك الخاص بالملعب).

وقال عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إن الملعب الرئيسى لكرة القدم سوف يكون في ثوبه الجديد بعد الانتهاء من أعمال صيانة المضمار الخارجى للملعب الرئيسى في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الهندسية خلال الفترة الحالية.

وشدد المدير التنفيذى لاستاد القاهرة على أن مجلس إدارة الاستاد برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يولى اهتماما خاصا لملعب كرة القدم من خلال ظهوره بالشكل اللائق دائما كونه يمثل الوجهة الرئيسية في جميع المحافل المحلية والأقليمية والدولية.

وأضاف عبد الوهاب أن أعمال صيانة المضمار الخارجي سوف يتم الانتهاء منها 16 فبراير الجارى، مؤكدا أن هناك تنسيق دائم مع رابطة الأندية لكرة القدم واتحاد الكرة استعدادا لمباريات الدوري والمنتخب الوطنى.

ويواصل فريق بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة.