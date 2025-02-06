شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يصل اليوم للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يصل خلال الساعات القليلة المقبلة، المغربى صلاح مصدق لاعب نهضة الزمامرة المغربى إلى القاهرة للانضمام إلى فريق الزمالك رسميا خلال ميركاتو الشتاء.

واتفق الزمالك مع مصدق على الانضمام للفريق الأبيض لتدعيم خط الدفاع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

وجهز مسئولو الزمالك عقود صلاح مصدق الذى يقوم بالتوقيع عليها بشكل رسمى فى الوقت الحالى، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

وتصل قيمة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء 750 ألف دولار، بحيث يتقاضى اللاعب 100 ألف دولار في الموسم الأول، و300 فى الموسم الثانى، و350 فى الموسم الثالث.