شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة حاسمة فى ملف صفقات نادى الزمالك الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

يفصل نادى الزمالك 48 ساعة عن غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر لها بعد غداً السبت، حيث يسابق مسئولو القلعة البيضاء الزمن لوضع الرتوش النهائية على الصفقات الأجنبية التى ينوى النادى الأبيض التعاقد معها فى ميركاتو يناير.

وتعمل اللجنة الاستشارية فى نادى الزمالك والمكونة من أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين،على قدم وساق من أجل إنهاء هذا الملف الشائك فى القلعة البيضاء.

ويعد الصفقتين الأجنبيتين اللذين باتا أقرب من أى وقت مضى من وضع قدما فى القلعة البيضاء هم عادل بولبينة جناح فريق بارادو الجزائري الذى يبلغ من العمر 21 عاماً ويجيد اللعب في مراكز الجناحين والمهاجم، ويتمتع بالمهارة الفنية والقدرة على المراوغة والاختراق من الأطراف.

بينما الصفقة الأجنبية الثانية تتمثل فى المهاجم الأنجولي جيلسون دالا، الذى تحرك فيها مسئولو نادى الزمالك بكل قوة لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة،حيث يأتي هذا التحرك في أعقاب استبعاد اللاعب من قائمة الوكرة المحلية، ليقتصر تسجيله على دوري أبطال آسيا فقط، ما يجعل انتقاله إلى الزمالك أمرًا محتملاً.