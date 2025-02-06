شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريات يتأهلن لدور الـ16 ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثى المصرى هنا رمضان وسلمى الطيب ومنة حامد إلى دور الـ16 ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 5 إلى 10 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ16 كالتالى..

فوز منه حامد على شارلوت سز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 8-11, 11-7.

فوز هنا رمضان على كا يي لى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-4.

فوز سلمى الطيب على كنزي أيمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 12-10, 6-11, 8-11, 11-7.

هزيمة هنا معتز أمام مارى ستيفانونى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-4, 13-11, 16-14.

هزيمة مريم متولي أمام جراسى جير بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 7-11, 11-2, 11-6.

وشهدت البطولة مشاركة 8 لاعبات من مصر وهن: هنا رمضان، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، مريم متولي، منه حامد، سلمى هاني، فيروز أبو الخير.

وانسحبت بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا نوران جوهر من منافسات بطولة سينسيناتي، بسبب الإصابة.

وانتقلت المصنفة الرابعة عالميا الأمريكية أوليفيا ويفر إلى المركز الأول في القرعة، بعد انسحاب نوران جوهر، بينما انتقلت المصنفة الثانية الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الثاني في التصنيف لكنها ستكون في النصف العلوي من القرعة.