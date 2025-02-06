شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على ضم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل المقرر انطلاقه يوم 17 مارس القادم، استعدادا لاستكمال رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم.

ويعمل حسام حسن على اختيار العناصر الأكثر جاهزية من المحترفين والمحليين، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، الذي سيشهد برنامجًا مكثفًا من التدريبات والمباريات الودية.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، 17 مارس 2025 للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يأتى هذا المعسكر في إطار الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، والتي تهدف لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراتين الحاسمتين.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.