شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور محمود جهاد وأحمد حسام مع الزمالك فى مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

ينوي جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، ضم محمود جهاد وأحمد حسام صفقتى القلعة البيضاء اللذان أعلن عنهما النادي بشكل رسمي لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غد الجمعة، من أجل الدخول فى أجواء المباريات سريعاً وتمهيداً للاعتماد عليهم.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة الإسماعيلى حيث يناقش كريستيان جروس مع جهازه المعاون فى الزمالك خطة مواجهة الدراويش والتشكيل الذى يخوض به اللقاء الليلة.

وحذر المدرب اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.