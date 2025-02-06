دوري "أن بي ايه": غارلاند يقود كافالييرز للفوز على بيستونز بتسديدة في الثانية الاخيرة

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل داريوس غارلاند ثلاثية من نصف الملعب تقريبا في الثانية الاخيرة ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على ديترويت بيستونز 118 115 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء.

وبعدما كان كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية متقدما بفارق 12 نقطة قبل تسع دقائق على نهاية اللقاء، حقق بيستونز عودة كبيرة بقيادة كيد كانينغهام الذي سجل 21 من نقاطه الـ 38 في الربع الاخير.

وبعد حصوله على خطأ إثر محاولة ثلاثية، سجل كانينغهام الرميات الثلاث ليعادل النتيجة 115 115 قبل خمس ثوان من نهاية المباراة.

لكن غارلاند كان له رأي آخر بتسديدة قاتلة ليعوض كافالييرز خسارته قبل يوم واحد على يد بوسطن سلتيكس حامل اللقب في لقاء جمع أفضل فريقين في الشرق.

وقال مدرب كافالييرز كيني أتكينسون عن غارلاند الذي أنهى اللقاء بـ 25 نقطة "هذا ما يفعله اللاعبون العظماء، يقومون بالهجمات الكبيرة".

وسجل إيفان موبلي 30 نقطة لكافالييرز الذي غاب عنه دونوفان ميتشل بسبب إصابة في الكتف، ليرفع الفريق رصيده في الدوري الى 41 انتصارا و10 هزائم.

من ناحية أخرى، قاد الكندي شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر من خلال 50 نقطة للفوز على فينيكس صنز 140 109.