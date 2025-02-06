"أن بي ايه": باتلر ينتقل من هيت الى غولدن ستايت ووريرز بصفقة تبادل (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : شارفت فصول العلاقة المضطربة بين جيمي باتلر وميامي هيت للوصول الى نهاية وفقا لتقارير إعلامية، بانتقاله عبر صفقة تبادل الى غولدن ستايت ووريرز قبيل غلق الفترة المخصصة لإجراء صفقات التبادل ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونقلت شبكة "إي أس بي أن" وموقع "ذي أتلتيك" نقلا عن مصادر مطلعة الأربعاء أن هيت في صدد وضع اللمسات الاخيرة على صفقة تبادل سينتقل بموجبها باتلر الى ووريرز مقابل الكندي أندرو ويغينز، الالماني دينيس شرودر، كايل أندرسون وبطاقة من الجولة الأولى للدرافت.

وساءت العلاقة بين باتلر وهيت في الاشهر القليلة الماضية، حيث لا يزال حتى يوم الاربعاء موقوفا من قبل إدارة ناديه بسبب موقف متواصل من تجاهل قواعد الفريق، والتسبب في سلوك يضر بالفريق.

ويبلغ معدل باتلر هذا الموسم 17 نقطة مع 5.2 متابعات في 25 مباراة هذا الموسم وهو المعدل الهجومي الادنى له منذ موسم 2013 2014، وكان قد أوضح مطلع الشهر الماضي أنه يرغب بالرحيل بصفقة تبادل، في ضوء عدم استعداد هيت لتقديم عرض مغر لتمديد عقده.

وقاد باتلر (35 عاما) هيت منذ وصوله من فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في عام 2019 الى نهائي الدوري في عامي 2020 و2023. وسيشكل إضافة نوعية لووريرز مع تقدم سن الثنائي ستيفن كوري ودرايموند.

من ناحية أخرى، تتواصل مساعي لوس أنجليس ليكرز لتدعيم صفوفه عقب الصفقة المزلزلة بضم السلوفيني لوكا دونتشيتش من دالاس مافريكس مقابل أنتوني ديفيس، حيث كشفت تقارير إعلامية عن توصل النادي لاتفاق من أجل ضم لاعب ارتكاز شارلوت هورنتس مارك ويليامس مقابل اللاعب المبتدئ دالتون نيكت، كام ريديش وبطاقات مستقبلية في الدرافت.

كما أفادت تقارير إعلامية الاربعاء أن ميلووكي باكس أبرم صفقة تبادل قضت بانتقال كريس ميدلتون الى واشنطن ويزاردز مقابل كايل كوزما.

وسيضم باكس (26 انتصارا و22 خسارة) كوزما المشارك مع ويزاردز صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم (8 انتصارات و41 خسارة) حيث بلغ معدل إبن الـ 29 عاما 15.2 نقطة، 5.8 متابعات و2.5 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.