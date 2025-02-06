شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحدد بديل عبد الله السعيد أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بديل عبد الله السعيد فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينوي جروس الدفع بمحمد السيد فى التشكيل الأساسى لتعويض غياب عبد السعيد المحتمل عن مباراة الإسماعيلى، حيث ما زال اللاعب يواصل البرنامج التأهيلي فى القلعة البيضاء لمعاناته من آلام أسفل الظهر.

ويؤدى عبد الله السعيد ، لاعب وسط الزمالك ، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقاً للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة فى مسابقة الدوري، وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

ويحرص الجهاز الطبى للفريق على متابعة حالة اللاعب من خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.