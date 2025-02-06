شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه فاركو اليوم بحثا عن استعادة الانتصارات في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا في الرابعة عصر اليوم الخميس، فريق فاركو على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى nile".

يبحث فريق سيراميكا عن تعويض الخسارة في الجولة الماضية من سموحة بهدف دون رد والعودة لسكة الانتصارات في ظل الغيابات التي يعانى منها الفريق بغياب أحمد القندوسى وأحمد رمضان بيكهام، فيما يرغب لاعبو فاركو في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على غزل المحلة 3 – 2 بالجولة الماضية.

سيراميكا يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الدورى، برصيد 19 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 4، وخسر 2، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4.