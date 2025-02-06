شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: الزمالك لم يفاوضنى لتدريب الفريق والنادى يملك جماهيرية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف روجيرو ميكالى، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، حقيقة مفاوضات مسئولي نادى الزمالك معه لتولى تدريب الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات تليفزيونية، أن مسئولي نادى الزمالك لم يفتحوا معه أي خطوط اتصال لتولى تدريب الفريق خلفاً لجروس.

وأضاف ميكالى: "الزمالك لم يتحدث معى مؤخراً لتدريب الفريق واستمتع بالإجازة مع عائلتى". واختتم: "الزمالك نادٍ كبير ولديه جماهير متحمسة وكبيرة، وأى مدرب يتمنى تدريب الفريق".