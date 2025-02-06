شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الفلسطينى: اتحاد الكرة المصرى "إرث وتاريخ".. وأبو ريدة أيقونة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اعتزازه البالغ بزيارته لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث هنأ المهندس هاني أبو ريدة بتوليه رئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

والتقى أبو ريدة نظيره الرجوب اليوم الأربعاء، على هامش زيارة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمقر الاتحاد المصري، الذي وصفه بـ"إرث وتاريخ" النهضة الرياضية المصرية.

وقال الرجوب في تصريحات نلقها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "تشرفنا أنا وعبد السلام هنية عضو اللجنة الأوليمبية الفلسطينية، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بزيارة عنوان الرياضة المصرية، إرث وتاريخ النهضة الرياضية المصرية، مقر الاتحاد، وعلى رأسه الأيقونة الرياضية العربية كابتن هاني أبو ريدة".

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "نشاط أبو ريدة على مدار سنوات في الاتحادين الأفريقي والعربي وكذلك الاتحاد الدولي شكل ووثق شبكة أمان لتطوير الحركة الرياضية العربية والأفريقية".

وأكمل الرجوب: "أبو ريدة كان سندا قويا بشكل خاص لصالح الرياضة الفلسطينية، في كافة المحطات الصعبة التي واجهناها بضغوطات من الاحتلال، الذي سعى لكسر إراداتنا، كان الاتحاد المصري وعنوانه المهندس هاني أبو ريدة مدافعا شرسا وعنيدا لتثبيت الأنظمة والقوانين والميثاق الأوليمبي كمرجع لإدارة العلاقات الثنائية والجماعية".

واختتم الرجوب حديثه قائلًا: "اليوم أهنئ الكرة المصرية بعودة هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد، الذي سيبقى الشخصية الأبرز في تاريخ الرياضة المصرية والعربية".