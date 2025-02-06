شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يطير إلى النمسا خلال ساعات لإجراء جراحة الغضروف بعد استخراج التأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه المغربي رضا سليم لاعب الأهلي إلى دولة النمسا خلال الساعات القادمة، من أجل إجراء جراحة غضروف الركبة، والذي تعرض للإصابة منذ فترة، وتأجل إجراء العملية الجراحية لحين الحصول على تأشيرة السفر إلى النمسا.

ويجري رضا سليم عملية غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي سبق وأجرى جراحة لعدد من نجوم الأهلي مثل كريم فؤاد وأكرم توفيق.

واختتم فريق الكرة بالأهلي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة بتروجت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية وكذلك عندما يكون في وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.