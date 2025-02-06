شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك لم يرسل عرضا لضم جيلسون دالا وبولبينة ولن نفكر فى القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لم يتفاوض مع الثنائي جيلسون دالا وعادل بولبينة.

وقال ميدو في تصريح لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس إن الزمالك لم يفكر مطلقا في اللاعب أحمد القندوسي.

كما أكد ميدو أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، سيستكمل مهمته ولا توجد أى نية لرحيله ولم تتم مفاوضة ميكالي مطلقا.