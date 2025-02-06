شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها يحيي عطية الله يبدأ المشاركة فى تدريبات الأهلى بعد 3 أسابيع والجرى بعد 7 أيام، محمود الونش يتعرض لوعكة صحية فى الزمالك.

عطية الله يبدأ المشاركة فى تدريبات الأهلي بعد 3 أسابيع والجري بعد 7 أيام

يبدأ يحيى عطية الله لاعب الأهلي المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال 3 أسابيع من الآن، وقد يشارك في المران الجماعي نهاية فبراير الجاري أو بداية شهر مارس على أقصى تقدير.

الونش يتعرض لوعكة صحية فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

تعرض محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لوعكة صحية، ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجدولة 12من الدوري. وأصيب الونش بجرثومة معدة نقل على إثرها إلى المستشفى ليتلقى الرعاية الكاملة،للتعافى منها سريعا.

على معلول يعلن قيده فى قائمة الأهلي المحلية والأفريقية واستمراره مع الفريق

أعلن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلى، استمراره في قائمة الفريق المحلية والأفريقية، لينهى الجدل حول مصيره بعد تعرضه لإصابة منذ فترة.

الساعي وجراديشار على رأس قائمة الأهلي لمباراة بتروجت

اعلن مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي قائمة الفريق لمواجهة بتروجت التي تجمع الفريقين غدًا الخميس ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

آلام العضلة الخلفية تبعد عمر كمال عن مباراة الأهلي وبتروجت

يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة بتروجت المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

صفقات الزمالك الجديدة.. عرض خيالى لبولبينة وموقف دالا

ما زالت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين،تكثف البحث والتفاوض من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر له يوم السبت المقبل.

غزل المحلة يضم الدولى الفلسطيني محمود وادي لمدة موسمين ونصف

وقع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي السويحلي الليبي وبيراميدز والمصري الأسبق على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة موسمين ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية.