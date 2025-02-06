شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي رويال مخططا للأحمال بالجهاز الفنى لغزل المحلة مع بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

انضم الإنجليزي ويل رويال، المعد البدني ومخطط الأحمال إلى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو قبل مواجهة مودرن سبورت غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وكان فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة بنادي غزل المحلة، اختتم اليوم الأربعاء استعداداته للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر غداً الخميس، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وكان نادى غزل المحلة أعلن تعيين القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، مديرا فنيا للفريق، خلفاً لشوقي غريب المدير الفني السابق، والذي رحل بعد تراجع النتائج وآخرها الهزيمة من فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر فريق غزل المحلة فى المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.