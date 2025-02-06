شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول الأجنبى الخامس فى قائمة الأهلي.. واتجاه لضم جناح تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي قيد علي معلول في المكان "الشاغر" بقائمة اللاعبين الأجانب، ليكون الظهير التونسي بذلك الأجنبي الخامس بعد المغربي يحيى عطية الله، وأشرف داري، وأشرف بن شرقي، ونيتس جراديشار.

وبهذا القرار أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف ضم جناح أجنبي فوق السن، والاتجاه الأقرب هو ضم جناح أجنبي تحت السن إن أمكن في الوقت المتبقي قبل غلق باب القيد الشتوي.

وقد يفكر الأهلي في ضم جناح محلي خلال الساعات القادمة، حال موافقة كولر أو يكتفي بالعناصر الموجودة ويتم الاكتفاء بالصفقات الأربعة التي تم إبرامها في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلى، استمراره في قائمة الفريق المحلية والأفريقية، لينهى الجدل حول مصيره بعد تعرضه لإصابة منذ فترة.

وكان الإعلامى أحمد شوبير أكد أن التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى لن يلعب فى مصر لأى نادٍ غير القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.