شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بطولة العالم لكرة اليد.. أون سبورت تحصل على حقوق بث نهائيات كأس هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شبكة قنوات أون سبورت تحت إشراف الشركة المتحدة للرياضة، نجاحاتها بعد الحصول على أهم البطولات العالمية الكبرى مؤخرا وتقديم كل ما هو جديد عبر شاشتها للمشاهد المصري، وبعد إذاعة مباريات بطولة العالم لكرة اليد بالكامل لأول مرة عبر شاشة مصرية، نجحت شبكة قنوات أون سبورت في الحصول على حقوق البث المباشر لمباريات كأس هولندا لموسم 2024-2025، وذلك بداية من الدور ربع النهائي والذي انطلق أمس الثلاثاء. وسوف تستكمل إذاعة باقي مباريات البطولة في الدور نصف النهائي أحد أيام 25 و26 و27 فبراير الجاري. فيما سيقام نهائي البطولة يوم 21 أبريل القادم، ويعتبر أندية أيندهوفن وأيه زد ألكمار أبرز الفرق المتأهلة للأدوار النهائية لكأس هولندا.

وفي وقت سابق، أعلن محمد المحمودي، مدير البرامج في راديو أون سبورت FM، عن حصول الشبكة على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، لتكون الإذاعة المصرية الرائدة في نقل منافسات "البريميرليج".

ويشهد الدوري الإنجليزي مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، والنجم عمر مرموش الذي انضم حديثًا إلى مانشستر سيتي، حيث تستمر حاليًا مباريات الجولة الـ24 من البطولة.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع إطلاق إذاعة "أون سبورت FM" وموقع "كورة بلس" هويتهما الجديدة، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حديث ومواكب لأحدث المعايير في الإعلام الرياضي.

وأوضحت الإذاعة أن الهوية الجديدة تأتي تحت مظلة الشركة المتحدة للرياضة، التي تسعى للارتقاء بالإعلام الرياضي وتعزيز تفاعل الجمهور مع الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وتم اختيار اللون الأخضر في الشعار الجديد ليعكس قيم الحيادية والمصداقية، بما يعزز تجربة الجمهور المصري والعربي عبر البث الإذاعي والمنصات الإلكترونية.