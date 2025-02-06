شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يتعرض لوعكة صحية فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 05 فبراير 2025 10:59 م
تعرض محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لوعكة صحية، ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجدولة 12من الدوري. وأصيب الونش بجرثومة معدة نقل على إثرها إلى المستشفى ليتلقى الرعاية الكاملة،للتعافى منها سريعا.
ومن المقرر أن يعود حمدى في النصف الثانى من شهر مارس القادم، بعد خضوعه لجراحة الصليبى خلال الأشهر الماضية، ووضع برنامج تأهيلى، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية الشهر المقبل.
وخاض حمدى برنامج طويل فى التأهيل من الإصابة حتى يضمن العودة القوية دون حدوث اى انتكاسات، وتنوعت مراحل التأهيل ما بين من الإمارات والقاهرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز