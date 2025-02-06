شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة صلاح مصدق لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 350 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نادي الزمالك الصفقة الثالثة بالتعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجهز مسئولو الزمالك عقود صلاح مصدق التي يقوم بالتوقيع عليها بشكل رسمي في الوقت الحالي، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

وتصل قيمة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء 350 ألف دولار، بحيث يتقاضى اللاعب 100 ألف دولار في الموسم الأول، و300 في الموسم الثاني، و350 في الموسم الثالث.

فى سياق متصل ما زالت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين،تكثف البحث والتفاوض من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر له يوم السبت المقبل.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة لضم عادل بولبينة جناح بارادو الجزائرى وجيلسون دال لاعب الوكرة القطري،حيث أرسل نادى الزمالك عرضا رسميا إلى النادى الجزائرى، وهو العرض الثالث الذى يتم تقديمه لضم عادل بولبينة وتخطى حاجز الـ2 مليون دولار، في ظل حاجة الفريق إلى جهوده لتدعيم خط الهجوم الأبيض وفقا لطلبات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.