شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة: استقالتى نهائية وقضيت فى كل الشكاوى بحيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أنه تقدم باستقالة رسمية من منصبه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي نهائية ولا رجعة فيها.

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي في تصريحات تليفزيونية: "أرسلت استقالة مسببة للعرض على أعضاء الجمعية العمومية ولن أكشف عنها في وسائل الإعلام".

وتابع المستشار محمد شيرين فهمي: "أستطيع أن أقول إنني قضيت في كل الشكاوي بحيادية وأشعر براحة ضمير وأسباب عدم استمراري لن أفصح عنها ولن أعلق أكثر من ذلك".

في سياق مختلف، كشف مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة في وقت سابق، أن كل من صدرت ضده عقوبة مؤخراً يحق له تقديم تظلم عليها، وسيتم تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً لحين الفصل فى التظلم.

وأكد مسئولو اللجنة أنه لا يجوز التظلم على عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامة التى لم تتجاوز مائتي ألف جنيه، والإيقاف لمدة لا تتجاوز ست مباريات أو ثلاثة أشهر.

وقررت لجنة الانضباط مؤخرا إيقاف محمود عبد العاطى الشهير بـ( دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم مباراة الأهلى الموسم الماضى، وإيقاف اللاعب مروان حمدی ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

كما قررت اللجنة الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.