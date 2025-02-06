شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعلن قيده فى قائمة الأهلي المحلية والأفريقية واستمراره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلى، استمراره في قائمة الفريق المحلية والأفريقية، لينهى الجدل حول مصيره بعد تعرضه لإصابة منذ فترة.

وكان الإعلامى أحمد شوبير أكد أن التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى لن يلعب فى مصر لأى نادٍ غير القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن مصدرا مقربا من اللاعب كشف له أن معلول حال عدم استكمال مسيرته بشكل نهائي مع الأهلى لن يلعب لأى نادٍ آخر حتى نهاية الموسم.

وأشار شوبير إلى أنه كان يتمنى بصفة شخصية استمرار معلول الأربعة أشهر المتبقية، ليختتم مسيرته فى القلعة الحمراء، فى ظل الرحلة التى شهدت نجاحات عديدة فى مسيرته مع الأهلى على مدار سنوات عديدة.

وأجرى معلول جراحة فى وتر أكيلس خلال مايو الماضي، ليتم استبعاده من قائمة النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، وظهرت أنباء حول قيده فى الانتقالات الشتوية الجارية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الأخيرة.

وكشف مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي عن قائمة الفريق لمواجهة بتروجت التي تجمع الفريقين غدًا الخميس ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ونيتس ‏جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد ‏رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة‎.‎‏

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 147 مباراة، فاز فى 101 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 291 هدفا وتلقت شباكهم 116، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).