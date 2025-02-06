شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم بابا فاسيليو إلى قائمة مدربين "التجربة الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى غزل المحلة، مع القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، لقيادة الفريق خلفاً لشوقي غريب المدير الفني السابق، والذي رحل بعد تراجع النتائج وآخرها الهزيمة من فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب وجهازه المعاون.

وبعد رجوع بابا فاسيليو إلى غزل المحلة مرة أخرى بعدما قام بتدريب الفريق من قبل نستعرض المدربين الذين عادوا لأنديتهم الذين دربوهم من قبل ويعملون فى هذا الموسم.

جروس مع الزمالك

عاد السويسرى كريستيان جروس لتدريب الزمالك مرة أخرى هذا الموسم خلفا للراحل البرتغالى جوزيه جوميز، ليقود الأبيض للولاية الثانية له فى هذا الموسم.

على ماهر مع المصرى

استطاع على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى، أن يقدم أداء مميزا هذا الموسم مع المصرى، فى ولاية جديدة له مع النادى البورسعيدى الذى عمل معه من قبل، ولكن هذا الموسم مختلف وقاد الفريق للتأهل بالكونفدرالية.

عبد الحميد بسيونى مع الطلائع

عانى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، هذا الموسم بسبب تراجع النتائج ولكن سرعان ما عاد الفريق لسكة الانتصارات بعدما تمسك الطلائع باستمراره، ويعد عبد الحميد بسيونى من أكثر المدربين الذين عملوا مع الطلائع فى أكثر من مرة.

أحمد سامى مع سموحة

ارتبط أحمد سامى بنادى سموحة ويوجد كيمياء بينهما، حيث يثق المهندس فرج عامر فى احمد سامى كثيرا، قبل أن يرحل إلى سيراميكا ثم يعود مرة أخرة الموسم الماضى لسموحة ومستمر فى هذا الموسم.

طلعت يوسف مع الاتحاد

بدأ طلعت يوسف هذا الموسم مع مودرن سبورت ولكن لم يستمر، وعاد مرة أخرى لنادى الاتحاد السكندرى لتكون الولاية السابعة له مع زعيم الثغر كان أولها عام 1999 والثانية في 2002 والثالثة في 2005 ثم عاد في عام 2013، ورحل أن يعود عقب موسم واحد للفريق من جديد في 2014، ثم موسم 2019/2020.