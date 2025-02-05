شكرا لقرائتكم خبر غداً انطلاق منافسات LIV Golf الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق يوم غد الخميس 6 فبراير 2025م، منافسات بطولة LIV Golf الرياض المقدمة من معادن، والتي تستمر حتى 8 فبراير بمشاركة نخبة لاعبي الجولف عالميًا، على أرضية ملعب نادي الرياض للجولف. حيث تُعد البطولة الحدث الافتتاحي لموسم دوري LIV Golf العالمي للعام 2025م، وسيشارك النجوم في منافساتٍ تُقام تحت الأضواء الكاشفة، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ الدوري.

وتجمع البطولة بين ألمع نجوم رياضة الجولف ومنهم؛ بطل منافسات الفردي في LIV Golf جدة 2024 خواكين نيمان (قائد فريق توركي جي سي)، وحاملا للقب العام لمنافسات الأفراد في موسم LIV Golf لعام 2024 جون رام قائد فريق (Legion XIII)، وعضو قاعة مشاهير الجولف العالمية فيل ميكيلسون قائد فريق (HyFlyers GC)، والفائز بخمس بطولات كبرى بروكس كيبكا قائد فريق (Smash GC)، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2024 برايسون ديشامبو قائد فريق (Crushers GC).

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق المنافسات، وشارك فيه كل من: الأسترالي كاميرون سميث، قائد فريق ريبر جي سي، والتشيلي خواكين نيمان، قائد فريق توركي جي سي، بالإضافة إلى فريق ليجيون 13 ويتقدمهم القائد جون رام وإلى جانبه تيريل هاتون، وكاليب سورات، وتوم ماكيبين، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتحدث سميث حول استعدادات الفريق ورغبتهم الكبيرة في تكرار الإنجاز الذي تحقق في العام الماضي بعد نجاحهم في خطف لقب منافسات الفرق لدوري LIV Golf للعام 2024م، مؤكدًا على ضرورة تسجيل بداية قوية من خلال بطولة LIV Golf الرياض، وعن تطلعه بكل حماس للبطولة التي تعقبها والتي ستحتضنها مدينة أديليد في بلده أستراليا.

ومن جانبه قال نيمان: "أحب القدوم إلى هنا في المملكة، فهو المكان الذي حققت فيه العديد من الألقاب، وأتمنى الاستمرار في تقديم المستويات المميزة هنا في الرياض. الملعب رائع وسيكون اللعب في الفترة المسائية تحديًا جديدًا بالنسبة لجميع اللاعبين، ولكن هذا هو الأمر المميز في رياضتنا، حيث تواجهك العديد من التحديات الجديدة وعليك مواصلة التأقلم والاستعداد بالشكل الأمثل ومحاولة تقديم كل ما لديك لفريقك".

كما تحدث رام خلال المؤتمر قائلًا: "سعداء بانضمام توم للفريق، فهو لاعب رائع ويمتلك الموهبة والشخصية بالإضافة إلى الرغبة القوية في الفوز. وكلنا على ثقة بأنه سيكون إضافة مميزة وسيساعد الفريق بشكل كبير خلال الموسم. فترة التحضير كانت جيدة، وفي رأيي الشخصي فهي أحد أصعب الفترات بالنسبة للاعب، حيث تتطلب منك الكثير من العمل الجاد والتركيز، ولكن المجموعة التي نمتلكها في هذا الفريق رائعة ونشعر بأننا على أتم استعداد لخوض المنافسات وتسجيل نتائج إيجابية".