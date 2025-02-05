شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اللجنة الاستشارية في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام القليلة الماضية، اعتماد مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تشكيل جديد للجنة الكرة أو بمسمى أخر اللجنة الاستشارية، والتى ستتولى إدارة الملف خلال الفترة المقبلة، وتصبح مختصة بكل أمور الفريق الأول.

ويضم تشكيل اللجنة كل من حازم إمام، أحمد حسام ميدو، محمد أبوالعلا وهيثم فاروق، بإشراف من حسين لبيب رئيس النادى.

ويٌعد عمرو الجناينى رئيس لجنة الاستثمار والتمويل بالنادى هو همزة الوصل بين اللجنة الجديدة الاستشارية المسئولة عن ملف الكرة، وبين مجلس الزمالك ، وبشكل خاص حسين لبيب.

وتقوم اللجنة بالتواصل مع الجناينى، ومع حسين لبيب ، ليقوم بعد ذلك الجناينى بالتواصل مع رئيس النادى لمناقشة قرارات و توصيات اللجنة الاستشارية.

كما أنه من ضمن دور اللجنة الاستشارية تحديد اسماء اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق ،من بين الترشيحات، التي يتم تلقيها في الوقت الحالي، ثم يتم الاستقرار على بعض الأسماء التي ستفيد الفريق ثم عرضها على حسين لبيب من أجل التحرك سريعاً لبدء التفاوض مع أنديتهم بشكل رسمي خاصة أن القيد الشتوي سيتم غلقه في 8 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة أيضا قائمة الراحلين عن الفريق ممن قرر جروس عدم الاستعانة بهم ، و الخروج من حساباته.

ومن أهم أدوار اللجنة وضع خارطة طريق لمستقبل فريق الكرة، خلال الفترة المقبلة وليس الحالي فقط.

