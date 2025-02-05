شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على منح أحمد رضا فرصة الظهور مع الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر على منح الوافد الجديد أحمد رضا فرصة الظهور فى مباراة بتروجت المقبلة بالدوري.

ويستعد الاهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وجلس أحمد رضا على مقاعد البدلاء في مباراة مودرن سبورت الأخيرة التي فاز بها الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من بتروجت.

ويرغب كولر في منح أحمد رضا فرصة الظهور مع الاهلى بشكل تدريجى في ظل إمكانياته المتميزة التي تم التعاقد معه من أجلها.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.