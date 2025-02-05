شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها هانى أبو ريدة يلتقى الرجوب ويهديه درع الإتحاد المصرى ، الساعى وجرايشار على رأس قائمة الأهلى لمباراة بتروجت ، آلام الخلفية تبعد عمر كمال عن مواجهة الأهلى أمام بتروجت

هاني أبو ريدة يلتقي الرجوب ويهديه درع الاتحاد المصري

التقي هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء الفريق جبريل الرجوب وزير الشباب والرياضة الفلسطيني رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، خلال زيارته لمقر الاتحاد المصري الجديد لمناقشة سبل التعاون بين الاتحادين المصري والفلسطيني .

الساعي وجراديشار على رأس قائمة الأهلي لمباراة بتروجت

اعلن مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي قائمة الفريق لمواجهة بتروجت التي تجمع الفريقين غدًا الخميس ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

آلام العضلة الخلفية تبعد عمر كمال عن مباراة الأهلي وبتروجت

يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة بتروجت المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

صفقات الزمالك الجديدة.. عرض خيالى لبولبينة وموقف دالا

ما زالت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين،تكثف البحث والتفاوض من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر له يوم السبت المقبل.

اتحاد الطائرة يحدد 12 فبراير لقرعة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر رجال وسيدات

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 12 فبراير الجاري موعدا لإجراء قرعة دور ال 16 لمسابقة كأس مصر للرجال و السيدات للموسم المحلي 2024-2025 .

غزل المحلة يضم الدولى الفلسطيني محمود وادي لمدة موسمين ونصف

وقع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي السويحلي الليبي وبيراميدز والمصري الأسبق على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة موسمين ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نائب رئيس نادى سموحة لـ"الخليج 365" : ربيعة ليس للبيع

كشف عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة أن محمد ربيعة مدافع الفريق السكندرى ليس للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يحيى عطية الله يتخلى عن نظارة الشمس ويواصل التأهيل بالأهلي

تخلى المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي عن النظارة الشمسية التي كان يرتديها في الفترة الماضية منذ إجراء عملية جراحية في عظمة الوجه، وفقا للبرنامج المتبع من الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية.

فوز الأهلي والزمالك في الجولة الـ 18 بدوري مرتبط اليد

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الطيران بنتيجة 31-27 في إطار الجولة ال 18 بالدور الثاني بدوري المرتبط بالمحترفين للموسم المحلي 2024-2025 لمواليد 2004.