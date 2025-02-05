شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق مدافع الزمامرة المغربى يدخل دائرة اهتمامات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل صلاح مصدق مدافع فريق الزمامرة المغربي دائرة اهتمامات الزمالك خلال فترة الانتقالا الشتوية الجارية.

ووضع مسئولو نادى الزمالك مصدق ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين لتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال ميركاتو يناير.

فى سياق متصل ما زالت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك والتي تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين،تكثف البحث والتفاوض من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية المقرر له يوم السبت المقبل.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة لضم عادل بولبينة جناح بارادو الجزائرى وجيلسون دال لاعب الوكرة القطري،حيث أرسل نادى الزمالك عرضا رسميا إلى النادى الجزائرى، وهو العرض الثالث الذى يتم تقديمه لضم عادل بولبينة وتخطى حاجز الـ2 مليون دولار، في ظل حاجة الفريق إلى جهوده لتدعيم خط الهجوم الأبيض وفقا لطلبات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وينتظر مسئولو الزمالك وصول الرد على العرض من مسئولي بارادو الجزائرى حتى يتم إنهاء الصفقة، حال الموافقة وفى حال الرفض سيتم إنهاء التفاوض مع باقى اللاعبين في قائمة المرشحين بقوة للانضمام للزمالك.

يأتي ذلك في الوقت ال ذي دخل فيه نادى الزمالك مفاوضات قوية مع نادي الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه لاعب الوسط المصري حمدي فتحي، بهدف التعاقد مع المهاجم الأنجولي جيلسون دالا، لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة حيث طلب مسئولو القلعة البيضاء التعاقد مع اللاعب لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

يُذكر أن جيلسون دالا انتقل إلى صفوف الوكرة لأول مرة في صيف 2021 قادمًا من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن يتحول إلى انتقال دائم بعد نهاية الإعارة. ويرتبط دالا بعقد مع الوكرة حتى نهاية الموسم الجاري،وخلال هذا الموسم، خاض اللاعب 18 مباراة مع الوكرة في مختلف المسابقات، وساهم في 12 هدفًا، حيث سجل ستة أهداف وصنع مثلها.