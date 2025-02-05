شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة بتروجت استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وجاءت قائمة بتروجت استعدادا للاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة، محمد فوزى.

الدفاع: محمود شديد، عبد الله محمد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، إسلام عبد الله، خالد أبو زيادة.

الوسط: مصطفى الجمل، محمد علي، رشاد المتولي، محمد إبراهيم دودو، أدهم حامد، بدر موسى، عبد العزيز السيد، زياد فرج.

الهجوم: شيكودي جبريل، إسلام هشام، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا.

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ونيتس ‏جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد ‏رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة‎.‎‏

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 147 مباراة، فاز فى 101 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 291 هدفا وتلقت شباكهم 116، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)