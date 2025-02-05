شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: محمد صلاح "قفل اللعبة".. وحسام حسن جدير بقيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عنتر، نجم الزمالك السابق ولاعب المقاولون العرب الحالي، بقدرات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه الأجدر بقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، معربا عن فخره باللعب تحت قيادته عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي، متمنيًا الانضمام لصفوف المنتخب الوطني مجددًا تحت قيادته.

وعن النجم العالمي محمد صلاح، قال عنتر في تصريحات مثيرة عبر برنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، إن "صلاح قفل اللعبة" في إشارة إلى تفوقه الكاسح عالميًا، معتبرًا أن ما حققه الفرعون المصري لا يمكن تكراره بسهولة. كما أعرب عن دعمه للنجم الصاعد عمر مرموش في رحلته بالدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه يستحق مكانة كبيرة وقادر على كتابة فصل جديد في تاريخ اللاعبين المصريين في البريميرليج.

وأكمل عنتر حديثه بالتعبير عن حسرته على عدم استمرار إمام عاشور وتريزيجيه في مشوارهما الاحترافي، مؤكدًا أنهما من اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على تحقيق التاريخ في الكرة الأوروبية.

ويرى نجم الزمالك السابق ولاعب المقاولون العرب الحالي، أن المدرب علي ماهر كان السبب الرئيسي في انضمامه إلى النادي المصري البورسعيدي، حيث جمعته به علاقة قوية منذ تواجدهما في نادي الأسيوطي. وأوضح أن فترته مع الفريق البورسعيدي كانت من أفضل فتراته الكروية، حيث تألق بشكل كبير وكان لاعبًا أساسيًا وأحد هدافي الفريق.

وتحدث عنتر عن تجربته مع المدرب التونسي معين الشعباني، مشيرًا إلى أنها كانت من أنجح وأميز الفترات في مسيرته، سواء خلال تواجده في المصري البورسعيدي أو سيراميكا كليوباترا. وأكد أن الشعباني يعد واحدًا من أفضل المدربين في القارة الإفريقية، مشيدًا بقدراته الفنية وعلاقته المميزة معه.

واختتم عنتر تصريحاته بتجربة مختلفة خاضها مع المدرب السويسري كريستيان جروس، مشيرًا إلى أنه من بين جميع المدربين الذين لعب تحت قيادتهم، لم يجد أحدًا يعتمد على الحب أو الكراهية بين اللاعب والمدرب في تحديد المشاركة من عدمها سوى جروس!