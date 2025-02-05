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آلام العضلة الخلفية تبعد عمر كمال عن مباراة الأهلي وبتروجت

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آلام العضلة الخلفية تبعد عمر كمال عن مباراة الأهلي وبتروجت

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القاهرة - سامية سيد - كتب - سليمان النقر

الأربعاء، 05 فبراير 2025 08:30 م

يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  عن مباراة بتروجت المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عن عدم مشاركة عمر كمال في المران الأخير قبل مواجهة بتروجت، بسبب شعوره بآلام ‏خفيفة في العضلة الخلفية.‏

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب من المباراة منعًا لتفاقم الإصابة، وسوف يخضع لتدريبات علاجية لتجهيزه للمشاركة ‏في التدريبات الجماعية لاحقًا.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة‎.‎

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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