الامارات | المهاجم العراقي أيمن حسين إلى الوكرة القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد الوكرة ثامن ترتيب الدوري القطري لكرة القدم، مع المهاجم العراقي الدولي أيمن حسين بالإعارة من الخور، وفقا لما أعلن الأربعاء.

وقال النادي في بيان "مهاجم أسود الرافدين البالغ من العمر 28 عاما انضم إلى الوكرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وبدت الصفقة جزء من عملية تبادلية، بعدما أعلن الخور في التوقيت عينه ضم مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو غوميس قادما من الوكرة بالإعارة أيضا حتى نهاية الموسم.

وخاض حسين ثماني مباريات مع الخور في الدوري من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف، كما غاب لفترة مطلع الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 أمام المنتخب العماني.

وسبق لحسين أن خاض تجارب احترافية مع أندية الصفاقسي التونسي والرجاء الرياضي المغربي والجزيرة الإماراتي، كما مثّل أم صلال والمرخية في قطر بين 2021 و2023.

في المقابل، لعب غوميس مع الشمال في الموسم الماضي وسجل 12 هدفا في 22 مباراة قبل انتقاله إلى الوكرة، لكنه لم يظهر بالصورة المأمولة.

وسبق لغوميس أن لعب لفيتوريا غيماريش البرتغالي ثم انتقل إلى أندية عدة معارا قبل أن يقضي عامين في صفوف بارتيزان بلغراد الصربي.

ويحتل الوكرة المركز الثامن بـ17 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الخور متذيل الترتيب بعد 14 مرحلة على انطلاق الدوري.