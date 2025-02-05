الامارات | أول مباراة لـ"الأمير" نيمار منذ عودته إلى البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرج سانتوس اسم نجمه المهاجم نيمار للمرة الأولى منذ عودته إلى البرازيل ضمن التشكيلة التي ستخوض مباراة في بطولة ولاية ساو باولو الأربعاء الذي يتزامن مع احتفاله بلوغه سن الـ 33 عاما، وفقا لما أعلن النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سانتوس عبر موقع "إكس" مرفقا تغريدته بصورة لنيمار مرتديا قميص الفريق "لقد حان الوقت يا أمة سانتوس، لقد حان اليوم الذي طال انتظاره".

كما كان بالإمكان قراءة عبارة "لقد عاد الأمير" على لافتة ذهبية صغيرة تحمل صورة المرور الأول لنيمار في النادي (2009-2013) الذي تدرّج معه قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني ثم إلى باريس سان جرمان الفرنسي وأخير إلى الهلال السعودي.

وفي وقت تحوم الشكوك حيال مشاركته أساسيا أو جلوسه على مقاعد الاحتياط، من المؤكد أن نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي ستخوض المباراة أمام بوتافوغو دي ريبيراو بريتو ضمن الجولة السابعة من بطولة باوليستا.

وأكد رئيس نادي سانتوس ومدربه أن نيمار، الذي لم يشارك أساسيا سوى في 7 مباريات خلال الأشهر الـ 17 الأخيرة بسبب اصابات متلاحقة، سيبدأ المباراة في معقل الفريق والتي من المتوقع أن تقام أمام مدرجات مليئة بالجماهير، علما أن الملعب يتسع لـ 16 ألف متفرج.

وكان أفضل هداف في تاريخ "سيسليساو" وصل من السعودية للبرازيل، الجمعة الماضية، للتوقيع على عقد لمدة 6 أشهر وشارك في حفل تقديمه رسميا للجماهير، وكان نيمار أنهى عقده مع الهلال بالتراضي الأسبوع الماضي تمهيدا لعودته إلى النادي الذي شهد بداياته بعد 12 عاما من انتقاله إلى برشلونة.

ويخضع نيمار لتمارين مكثفة منذ الإثنين مع زملائه الجدد في سانتوس وسيرتدي القميص الرقم 10 الاسطوري الذي خلده أسطورة كرة القدم بيليه مع سانتوس.