الامارات | قادماً من الدوري الروسي.. قرباني أولى الصفقات الشتوية في الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الإيراني محمد قرباني في أولى صفقات «العنابي» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت الشركة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في بيان رسمي أنها: «تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط الدولي الإيراني محمد قرباني (23 عاماً) قادماً من نادي أورينبورغ الروسي، وذلك في إطار مساعي إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول».

وأضافت: «رحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال»، متمنياً لهُ النجاح والتوفيق، كما أعربت إدارة النادي عن تقديرها لنادي أورينبورغ على تعاونه في إتمام إجراءات التعاقد.

وتابعت: «عبر اللاعب محمد قرباني عن مشاعر الفخر والسعادة بتمثيل (العنابي)»، معرباً عن شكره وامتنانه لقيادة وإدارة النادي على الثقة الكبيرة.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب الدولي في قائمة الوحدة بدلاً من النيجيري فيليب أوتيل الذي رحل عن صفوف النادي معاراً إلى بازل السويسري.