نابولي يعتبر أن رحيل كفاراتسخيليا "يشبه الابتزاز"

الرياص - اسماء السيد - روما : عاد المدير الرياضي لنادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم جوفاني مانا الأربعاء إلى الحديث عن رحيل جناحه خفيتشا كفاراتسخيليا في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي ووصفه بأنه "ابتزاز تقريبًا" من جانب المهاجم الدولي الجورجي.

وقال مانا في مؤتمر صحافي مطول: "نشكر خفيتشا على ما فعله لنابولي وما قدمه للمدينة والجماهير".

وأضاف "حاولنا حل موقف معقد في (تموز) يوليو، ثم في (تشرين الثاني) نوفمبر و(كانون الأول) ديسمبر، لكننا أجبرنا على التخلي عن خدماته خلال نافذة الانتقالات الشتوية الحالية لأننا وجدنا أنفسنا، لن أقول تم ابتزازنا، ولكن تقريبًا".

وانضم كفاراتسخيليا إلى باريس سان جرمان بعد موسمين ونصف في نابولي، مقابل أكثر من 70 مليون يورو.

وكان المهاجم الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2022 2023، وهو العام الذي حصد فيه نابولي اللقب، يرغب في مغادرة النادي الجنوبي الصيف الماضي.

وأوضح مانا أن لاتصالات بين باريس سان جرمان والمهاجم الذي سجل 30 هدفا لصالح نابولي، تعود إلى "أيار/مايو من العام الماضي"، مضيفا "تلقينا عروضا عدة، لكننا لم نكن نريد أن نخسره بعد عام معقد، لإرسال رسالة قوية".

وتابع "قرأت أن هذا البيع كان ضروريًا لتسوية الأمور المالية، لكن هذا غير صحيح. كانت لدينا فكرة تمديد عقده حتى عشرين يومًا قبل رحيله، لكن ديناميكية السوق وإرادة اللاعب أجبرتنا على التصرف بشكل مختلف".

وعاد مسؤول النادي الجنوبي بعدها الى الحديث عن الخيارات التي يرغب فيها متصدر الدوري لتعويض رحيل الجورجي، وهم الدولي الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الانكليزي)، والدولي الألماني كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)، والفرنسي آلان سان ماكسيمان (الأهلي السعودي).

وأوضح "بالنسبة لغارناتشو، كنا قريبين جدا (من التوصل لاتفاق) مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب، كي يرحل عن الدوري الإنكليزي الممتاز في كانون الثاني/يناير، اشترط الحصول على راتب لم نرغب في دفعه، ولن يكون ذلك جيدا بالنسبة لبقية اللاعبين".

واضاف "بالنسبة لأديمي، كان لدينا اتفاق مبدئي مع دورتموند لكن اللاعب لم يكن متأكدًا من رغبته في القدوم (...) بالنسبة لسان ماكسيمان، كانت هناك مشاكل إدارية".

وأُجبر نابولي في النهاية على اللجوء إلى خدمات لاعب ميلان الدولي السويسري نواه أوكافور، وهو الاختيار الذي انتقده مشجعوه.