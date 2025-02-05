شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر قبل مواجهة الأهلي وبتروجت في بطولة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره بتروجت فى السابعة مساء غد الخميس، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة ميرة.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 147 مباراة، فاز فى 101 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 291 هدفا وتلقت شباكهم 116، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة ، وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بتروجت، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الخميس، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية وكذلك عندما يكون في وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.