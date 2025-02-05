شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم الدولى الفلسطيني محمود وادي لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

وقع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي السويحلي الليبي وبيراميدز والمصري الأسبق على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة موسمين ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأختتم اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة بنادي غزل المحلة استعداداته للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر غداً الخميس، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وكان نادى غزل المحلة، أعلن تعيين القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، مديرا فنيا للفريق، خلفاً لشوقي غريب المدير الفني السابق، والذي رحل بعد تراجع النتائج وآخرها الهزيمة من فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر فريق غزل المحلة فى المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.