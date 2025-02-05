شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت لا يعرف الفوز أمام الأهلى قبل مواجهة الخميس في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، مواجهة صعبة أمام الأهلى غدا الخميس، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدورى المصرى "دورى nile".

الأهلى عقدة بتروجت

ويبحث فريق بتروجت عن فك عقدة الاهلى في المواجهة 27 بينهما، حيث فضل الفريق البترولى في تحقيق أي فوز على المارد الأحمر طوال تاريخه، حيث سبق أن واجهه في 26 مباراة، خسر 21 لقاءً وتعادل 5 مواجهات دون تحقيق أي فوز، سجل لاعبو الفريق البترولى 12 هدفا واستقبلت شباكه 52 هدفا.

وأكد مصدر داخل بتروجت أنه لا يوجد أى عرض رسمى لأى لاعب فى الوقت الحالى، وأن ما يتم ترويجه فى الأيام الماضية مجرد كلام من وكلاء ولا يرتقى للعروض.

وأضاف المصدر أن بتروجت لن يسمح برحيل أى لاعب آخر فى الانتقالات الحالية، من أجل العمل على استقرار القائمة الموجودة لتحقيق هدف النادى وهو البقاء فى الـ9 أندية التى ستنافس على اللقب.

موعد مباراة الأهلى وبتروجت

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة قوية أمام الأهلى غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".