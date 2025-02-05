شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نادى سموحة لـ"الخليج 365" : ربيعة ليس للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة أن محمد ربيعة مدافع الفريق السكندرى ليس للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح عمر الغنيمى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نادى سموحة لم يتلقى عروض رسمية حتى الان من قبل الأندية لضم محمد ربيعة وأن الحديث عن التفاوض على رحيل اللاعب أشاعات تم ترويجها خلال الأيام الماضية.

ولم يصل لسموحة أي عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة، كما لم يدخل سموحة في مفاوضات مع القطبين لضم أيا من لاعبيهم في الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان محمد ربيعة قد ظهر بشكل طيب فى مشاركته الأولى مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، ولفت الأنظار بعدما نجح في تعويض الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفراعنة، في غياب كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.