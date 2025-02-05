شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث بورسعيد.. قرارات سريعة من مجلس الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة مجدي اللوزى، عقب الأحداث المؤسفة التي حدثت مؤخرا علي هامش مباريات بطولة الجمهورية للرجال التى تقام في بورسعيد حتي 9 فبراير الجارى.

اولا استكمال مباريات البطولة في وقتها.

ثانيا إيقاف 3 مدربين شاركوا في الواقعة المؤسفة وتحويلهم للتحقيق وهم هيثم عبد الفتاح وأحمد عبد الرازق ومحمد الماحي، كما تم تحويل اللاعب علي عمرو الشريف إلى التحقيق أيضا وإيقافه مؤقتا للتحقيق من لجنة قانونية من الاتحاد.

وأكد مجدي اللوزي رئيس الاتحاد، أن الملاكمة أسرة واحدة وأن ما حدث قد يكون حماس زائد من المباريات.

وأضاف أن ما حدث لن يعكر صفو الملاكمة وأن الجميع يسعي للم الشمل اللعبة بجميع اطيافها مدربين ولاعبين وحكام .

وتابع سيكون هناك إجراءات حازمة وقاطعة ضد المخطئ ولكن لن نقطع أحد من الملاكمة .

وواصل نسعي لتطوير الملاكمة وتقديم مردود جيد خلال الفترة المقبلة.

واختتم مجدي اللوزي رئيس الاتحاد، بأن مجلس إدارة الاتحاد يسعي نحو تطوير الملاكمة وانهاء أزمات العصر البائد للعبة وأن لاشئ سيوقف المجلس اذا سنستمر بالعمل الجاد من أجل الارتقاء بالملاكمة.

وشهدت بطولة الجمهورية للكبار المقامة في بورسعيد أحداث شغب خلال إحدي للمباريات أدت الي الخروج عن النص ليتم إيقاف كل من شارك في الواقعة لحين الامتثال للتحقيق من قبل الشئون القانونية للاتحاد.