شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب العلامة الكاملة.. 3 لاعبين يشاركون فى كل دقائق الدوري المصري بعد 11 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق ثلاثة لاعبين في الدوري المصري الممتاز إنجازًا لافتًا بعدما خاضوا جميع دقائق مباريات فرقهم كاملة دون أن يغيبوا عن أي لحظة لعب، وذلك بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

ونجح كل من محمد عواد (حارس مرمى الزمالك)، ومحمد علاء (مدافع الجونة)، وأحمد متعب (مدافع طلائع الجيش) في تحقيق العلامة الكاملة بالمشاركة لمدة 990 دقيقة، وهي إجمالي عدد الدقائق التي خاضتها فرقهم حتى الآن في الدوري.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى البدني والفني العالي لهؤلاء اللاعبين، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يمنحها لهم مدربو فرقهم، حيث أصبحوا عناصر أساسية لا غنى عنها في التشكيلات الأساسية طوال الجولات الماضية.

ويواصل الثلاثي تألقهم في البطولة، حيث يسعى محمد عواد للحفاظ على مكانه الأساسي في حراسة مرمى الزمالك، بينما يقدم محمد علاء أداءً دفاعيًا قويًا مع الجونة، في حين يُعد أحمد متعب من الركائز الأساسية في خط دفاع طلائع الجيش.

ومع استمرار منافسات الدوري، ستكون الجولات القادمة اختبارًا حقيقيًا لقدرة هذا الثلاثي على مواصلة أرقامهم القياسية، وسط منافسة قوية وضغط المباريات المتزايد في البطولة.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة ويطارده فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة بعد مرور 11 جولة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.