شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يتخلى عن نظارة الشمس ويواصل التأهيل بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تخلى المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي عن النظارة الشمسية التي كان يرتديها في الفترة الماضية منذ إجراء عملية جراحية في عظمة الوجه، وفقا للبرنامج المتبع من الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية.

وبدأ يحيى عطية الله تنفيذ المرحلة الأوى من برنامجه التأهيلي في الأهلي بأداء تدريبات في صالة الجيم ومتابعة برنامجه التدريبي مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

وتعرض عطية الله للإصابة بكسر في عظمة الوجه منذ فترة وأجرى عملية جراحية ويحتاج بعض الوقت قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات.

على جانب آخر، يختتم فريق الكرة بالأهلي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة بتروجت غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة ، وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بتروجت، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الخميس، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية وكذلك عندما يكون في وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.