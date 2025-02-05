شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عن تعديل ملاعب بعض مباريات الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قرارًا بتغيير ملعب مباريات نادي سيراميكا، لتقام على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدلًا من استاد المقاولون العرب، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الثامن وحتى السابع عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة ويطارده فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة بعد مرور 11 جولة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.

وجاء هذا القرار وفقًا للخطاب الصادر عن إدارة المسابقات برابطة الأندية، والموجه إلى أندية سيراميكا كليوباترا، إنبي، وبتروجيت، حيث تم تعديل ملاعب المباريات القادمة على النحو التالي:

الأسبوع 14:

المباراة: سيراميكا × إنبي الموعد: الإثنين 12/2/2024الملعب: استاد هيئة قناة السويس التوقيت: 4:00 مساءً

الأسبوع 16:

المباراة: سيراميكا كليوباترا × بتروجيت الموعد: الجمعة 23/2/2024الملعب: استاد هيئة قناة السويس التوقيت: 7:00 مساءً

ويأتي هذا التعديل وفقًا لقرار الرابطة بنقل مباريات سيراميكا كليوباترا إلى الإسماعيلية، وذلك بدءًا من إقامة الفريق في فندق توليب الحربي، بهدف توفير ظروف لعب مناسبة وتحقيق العدالة بين الأندية.

وقد وقع على الخطاب الأستاذ طه عزت، مدير إدارة المسابقات، مؤكدًا على ضرورة التزام الأندية بالتعديلات الجديدة.