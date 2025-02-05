شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح المصرى البورسعيدى بسباعية نظيفة في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى فوزا كبيرا على المصرى البورسعيدى بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دورى الكرة النسائية.

سجلت أهداف الأهلى كل من شارتي روبن "هدفين" وثريا أشرف 4 أهداف "سوبر هاتريك" ونورا خالد ولولو ناصر.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 45 نقطة فى المركز الثانى بترتيب دورى الكرة النسائية خلف مسار بنقطة، فيما بقى المصرى البورسعيدى عند 12 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلى أمام المصرى كالتالى: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا ‏خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول ولولو نصر وحبيبة عمر ومنة طارق ‏وميا داردن ونادين غازي وشارتي روبن.‏

وحقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدورى، بدأها بالفوز على الزمالك 2-1 فى الجولة الأولى، وعلى وادى دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادى واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندرى 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبى 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وأخيرا على المصرى 8 /0 مسجلًا 82 هدفًا فيما تلقت شباكه خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفنى لفريق سيدات الأهلى كلًا من ديميترى لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقى مدربًا للحراس، وإنجى شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعى، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.