شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك في الجولة الـ 18 بدوري مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الطيران بنتيجة 31-27 في إطار الجولة ال 18 بالدور الثاني بدوري المرتبط بالمحترفين للموسم المحلي 2024-2025 لمواليد 2004.

كما شهدت نفس الجولة فوز الزمالك علي سموحة بنتيجة 37-26 في الوقت الأصلي .

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير الجاري بانطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم.