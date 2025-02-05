شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يهزم مودرن سبورت بدورى الكرة النسائية ودجلة يحقق أعلى انتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى مسار فوزا مهما على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة واصل فريق مسار صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 46 نقطة، بعدما أنهى الدور الأول بدون هزيمة بعدما فاز في 15 مباراة وتعادل في لقاء وحيد أمام وادى دجلة، فيما بقى مودرن سبورت عند النقطة 32.

وفى مباراة أخرى، اكتسح فريق وادى دجلة نظيره بالم هيلز بنتيجة 14 - 0 وهى الأعلى حتى الآن فى المسابقة، ليرفع وادى دجلة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدورى، فيما بقى بالم هيلز عند النقطة 7 في المركز الخامس عشر.

وتعادل المقاولون العرب مع زد بهدف لمثله، وفاز بيراميدز 3 -0 على اتحاد بسيون، والبنك الأهلى 2 - 0 المعادى واليخت، والتعادل بين إنبى والاتحاد السكندرى.

وسقط فريق الزمالك للكرة النسائية في فخ التعادل الإيجابى مع الطيران بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما رفع الطيران رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادى عشر.