شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر الإصابة التي تُهدد بقاء معلول فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاودت الإصابة مطاردة نجم الأهلي على معلول في مران الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجت غدا الخميس في بطولة الدوري، والمقرر لها السابعة مساء.

واشتكى اللاعب التونسي من ألآم في المران اليوم على مستوى وتر أكيلس، وسيخضع لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لتشخيص حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي المناسب لها.

وكان مصدر في الأهلي كشف عن القرار النهائي داخل النادي بخصوص قيد الدولي التونسي على معلول لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحاً أن مسئولى القلعة الحمراء رضخوا لطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدم قيد اللاعب والسماح له بالرحيل حالياً.

وأجرى معلول جراحة فى وتر أكيلس خلال مايو الماضي، ليتم استبعاده من قائمة النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، وظهرت أنباء حول قيده فى الانتقالات الشتوية الجارية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الأخيرة.

ورغم تداول أنباء قوية خلال الأيام الماضية حول اقتراب قيد علي معلول في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة مع وجود مكان شاغر فى قائمة الأجانب بالفريق، إلا أن كولر أصر على موقفه بخصوص عدم قيد اللاعب التونسي بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل جيد من جراحة وتر أكيلس الأخيرة.

وأضاف المصدر، تحدثنا مع كولر كثيراً على مدار الأيام الماضية بخصوص قيد علي معلول تقديراً لقيمته وقدراته الفنية ودوره في غرفة ملابس الفريق، لكن المدرب السويسري تمسك بموقفه بعدما تأكد من الجهاز الطبي للفريق صعوبة مشاركة معلول فى المباريات لمدة أسابيع طويلة مُقبلة وحتى لو شارك في المباريات سيكون مُهدداً بتجدد الإصابة بشكل سريع.

وتابع، استجبنا لرؤية كولر فى النهاية، خاصة أن أعضاء مصريين فى الجهاز الفني للأهلي اتفقوا مع المدرب السويسري في هذه النقطة، ورفضوا قيد اللاعب التونسي، لذا لن يتم قيده وسيتم السماح له بالرحيل خلال فترة الاتتقالات الشتوية الجارية مع إمكانية السماح له بالتدريب مع الفريق طوال الفترة المقبلة حتى يستقر على وجهته المقبلة واختيار نادي جديد ينتقل له.

وشدد المصدر على أن معلول من حقه اللعب لأي نادٍ مصري أو خارجي، وربما يعود إلى مسقط رأسه تونس، واختتم المصدر تأكيداته على أن فرص قيد معلول في الأهلي حالياً لا تتعدى 1%، ولن يحدث هذا إلا إذا فشلت جهود الأهلي الحالية في ضم لاعب أجنبي خامس فمن الممكن قيد اللاعب التونسي وقتها لتبقى مشاركته مع الفريق في"يد" كولر وحسب مستواه ولياقته الفنية والبدنية.

ويضم الأهلي أربعة أجانب حالياً هم الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله والوافد الجديد أشرف بن شرقي بجانب السلوفيني جراديشار، بعدما تم رفع المغربي رضا سليم من قائمة الفريق حالياً بسبب إصابته الأخيرة.

ويرغب الأهلي في ضم أجنبي خامس قبل غلق باب القيد محلياً 8 فبراير الجاري، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق أمس الأول، الخميس، على مد باب القيد الأفريقي حتى 28 فبراير الجاري.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع خمسة لاعبين هم ، مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.

وأنضم معلول للأهلي قادماً من الصفاقسي في عام 2016 ، ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الماضي شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية ، وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر ، كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.